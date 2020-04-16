В Балтийске украли новый мусорный контейнер. До этого в городе контейнеры сгорали

В Балтийске на ул. Серебровской украли новый контейнер для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в администрации города.

О происшествии властям рассказал местная жительница, которая не обнаружила утром контейнер. Злоумышленники вывалили из него мусор, а контейнер забрали. По факту подано заявление в полицию, изучаются записи с расположенной неподалеку видеокамеры «Безопасный город».​

Напомним, в апреле и феврале власти Балтийска сообщали о том, что на разных улицах новые контейнеры сгорали.