Под Багратионовском нашли пенсионерку, которая не помнит, кто она (фото)

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В Багратионовском районе на трассе нашли пенсионерку, которая не помнит кто она и куда идет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье, 19 апреля, сообщили в ПСО «Запад».

Пожилая женщина шла по дороге вблизи поселка Поддубное в сторону Корнево. Женщина дезориентирована, кто она, куда идёт, зачем и откуда, пенсионерка не знает. «Говорит лишь, что нужна речка майская», — отметили волонтеры.

Волонтеры ПСО «Запад» просят всех, кто узнал женщину, связаться с ними по телефонам: 8 (4012) 508-038, +7 911 460 80 38 (горячая линия), инфорги: +7 911 482-50-88 — Екатерина, +7 911 475-64-80 — Ирина.


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