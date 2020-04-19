Под Багратионовском нашли пенсионерку, которая не помнит, кто она (фото)

В Багратионовском районе на трассе нашли пенсионерку, которая не помнит кто она и куда идет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье, 19 апреля, сообщили в ПСО «Запад».

Пожилая женщина шла по дороге вблизи поселка Поддубное в сторону Корнево. Женщина дезориентирована, кто она, куда идёт, зачем и откуда, пенсионерка не знает. «Говорит лишь, что нужна речка майская», — отметили волонтеры.