Страдающая провалами в памяти пенсионерка убежала от волонтеров в лес

Волонтеры ПСО «Запад» выяснили, что потерявшуюся на трассе в Багратионовском районе пенсионерку зовут Валентина Ивановна. Она живет одна и страдает провалами в памяти. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье, 19 апреля, сообщила руководитель поисково-спасательного отряда Екатерина Преснякова.

Пока волонтеры составили ориентировку и пытались выяснить личность пенсионерки, она убежала от них в лес и быстро скрылась из вида. Поисковая группа отправилась следом, но через какое-то время женщина вышла самостоятельно с пакетом черемши.

«Мы выяснили, что живет она одна, на ул. Громовой. Ребята уже везут ее домой. Мы знаем, что недавно к ней приезжал племянник, сейчас мы активно его разыскиваем. Приехали сотрудники полиции, приняли объяснение, сказали, что не раз видели бабушку на трассе. Как нам удалось выяснить, Валентина Ивановна собирает черемшу, в сезон — грибы, а потом продает их на рынке в Балтрайоне. Проблема в том, что у бабушки явные нарушения памяти, она не может назвать своё имя и вспомнить адрес, просто идет и бормочет под нос „речка, речка, речка“. Её нужно показать специалистам. Провалы в памяти будут только прогрессировать. Мы очень обеспокоены тем, что бабушка ходит пешком в лес одна. Ведь в один момент, не дай Бог, она может и не вспомнить, куда и зачем она пошла. Или ещё хуже — ей может стать плохо», — отметила Преснякова.

В прошлом году в Московском районе Калининграда при схожих обстоятельствах потерялась пожилая женщина Светлана Дорофеева, которая также страдала провалами в памяти. Ее не нашли до сих пор.

«Мы хотим попросить всех, кто знает, как связаться с родственниками Валентины Ивановны, сообщить нам их контакты. Валентине Ивановне мы хотим выдать значок с QR кодом проекта „Помогите мне вернуться домой“. Но для этого нам нужно связаться с родственниками», — пояснила Преснякова.