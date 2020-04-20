За выходные 19 калининградцев получили штрафы за нарушение самоизоляции

За выходные 19 калининградцев получили штрафы за нарушение самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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За минувшие выходные полицейские области составили 19 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 20 апреля, сообщает региональный штаб по контролю за новой инфекцией.

В отношении 15 жителей области были составлены протоколы по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Люди выходили на улицу погулять, выпить на открытом воздухе и пожарить шашлыки.

Также полицейские выявили четыре нарушения статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, правоохранители вынесли за выходные несколько тысяч устных предупреждений.

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