За сутки полицейские возбудили сразу 4 дела по фактам краж в гостях

За сутки полицейские возбудили сразу 4 дела по фактам краж в гостях
Виталий Невар / Новый Калининград
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За одни сутки следователями возбуждено 4 уголовных дела по фактам краж из квартир, совершенных знакомыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Два инцидента произошли в Калининграде. В одном случае 33-летний мужчина, находясь в гостях у знакомой, похитил мобильный телефон и снял со спящей женщины золотую цепочку. В другом — потерпевший сдал в аренду друзьям квартиру. Но когда приятели съехали, мужчина обнаружил пропажу телевизора, ноутбука и пылесоса.

Еще один факт кражи произошел в Немане. Оперативниками была получена информация, что у местного безработного жителя появилась крупная сумма денег. Мужчина щедро раздавал денежные средства приятелям и тратил большие суммы на покупку алкоголя. В результате выяснилось, что злоумышленник похитил 20 000 рублей у знакомого, когда находился в гостях.

В Гусеве к уголовной ответственности была привлечена 31-летняя местная жительница, которая, оставшись у подруги ночевать, похитила у неё телефон и деньги.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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