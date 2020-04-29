В Гурьевске пьяный сотрудник автомойки попал в ДТП на машине клиента (видео)

В Гурьевске нетрезвый работник автомойки угла машину клиента и вылетел на ней в кювет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 29 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

25 апреля в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила о похищении своего автомобиля марки «Хонда». Около 17 часов она оставила машину на автомойке на Калининградском шоссе и пошла в кафе, расположенное поблизости. Вернувшись через 20 минут, женщина обнаружила, что машина исчезла.

Машину инспекторы нашли в кювете на 10 километре автодороги «Ильичево — Соколовка — Баевка». За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Алкотестер показал, что он пьян, но от медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Выяснилось, что водительских прав у него никогда не было.

Нарушитель пояснил, что подрабатывает на автомойке, и в тот день незнакомая ему женщина оставила ему свой автомобиль. Вместо того, чтобы помыть машину, он решил довезти до дома своего знакомого. По дороге он превысил скорость, не справился с управлением, снес металлическую опору дорожного знака и вылетел в кювет.





За отказ от прохождения медицинского освидетельствования мировой судья приговорил мужчину к административному аресту на 10 суток. Кроме того, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.