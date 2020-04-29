В Гурьевске пьяный сотрудник автомойки попал в ДТП на машине клиента (видео)

В Гурьевске нетрезвый работник автомойки угла машину клиента и вылетел на ней в кювет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 29 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
25 апреля в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила о похищении своего автомобиля марки «Хонда». Около 17 часов она оставила машину на автомойке на Калининградском шоссе и пошла в кафе, расположенное поблизости. Вернувшись через 20 минут, женщина обнаружила, что машина исчезла.
Машину инспекторы нашли в кювете на 10 километре автодороги «Ильичево — Соколовка — Баевка». За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. Алкотестер показал, что он пьян, но от медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Выяснилось, что водительских прав у него никогда не было.
Нарушитель пояснил, что подрабатывает на автомойке, и в тот день незнакомая ему женщина оставила ему свой автомобиль. Вместо того, чтобы помыть машину, он решил довезти до дома своего знакомого. По дороге он превысил скорость, не справился с управлением, снес металлическую опору дорожного знака и вылетел в кювет.
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25 апреля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Гурьевскому району обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила о похищении своего автомобиля марки «Хонда». Водитель рассказала, что около 17 часов она оставила свою машину на автомойке, расположенной по улице Калининградское шоссе в городе Гурьевске, и пошла в кафе, расположенное поблизости. Вернувшись через 20 минут, женщина обнаружила, что машина исчезла, после чего сразу сообщила о случившемся в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД на 10 километре автодороги «Ильичево – Соколовка - Баевка» данный автомобиль со следами дорожно-транспортного происшествия был обнаружен в кювете. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. С помощью алкотестера было установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, выяснилось, что он никогда не имел права управления транспортным средством. Нарушитель пояснил, что подрабатывает на автомойке. В тот день незнакомая ему женщина оставила помыть свой автомобиль, а он решил довезти до дома своего знакомого. По дороге он превысил скорость, не справился с управлением и наехал на металлическую опору дорожного знака, после чего съехал в кювет. В отношении водителя за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Административный материал направлен на рассмотрение в суд. Мировым судьей водителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования мировой судья приговорил мужчину к административному аресту на 10 суток. Кроме того, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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