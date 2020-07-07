Очередной жертвой телефонных мошенников стала управляющая КФХ, лишившаяся 650 тысяч

Очередной жертвой телефонных мошенников в Калининградской области стала 31-летняя управляющая фермерским хозяйством, которая под предлогом блокировки несанкционированного доступа к банковскому счету сообщила телефонным мошенникам номер своей банковской карты, срок ее действия и защитный CVV-код. Злоумышленники сняли со счета женщины 650 тысяч рублей, сейчас их разыскивает полиция. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции вновь призывают калининградцев быть бдительными и никому не сообщать данные банковских карт и коды из СМС-сообщений. Заполучив эту информацию, телефонные мошенники получают доступ к банковским счетам и переводят с них деньги. Чтобы добиться доверия потерпевших, злоумышленники часто представляются сотрудниками службы безопасности банка, звонят с московских номеров, начинающихся на 499 и 495. Кроме того, разговаривают уверенным, хорошо поставленным голосом, много говорят, чтобы не дать собеседникам опомниться и спокойно оценить обстановку, всячески торопят и т.д.

Полицейские предупреждают: настоящие банковские работники никогда не просят сообщить им конфиденциальную информацию по банковским картам. В случае поступления подобных звонков полицейские настоятельно рекомендуют прервать разговор и перезвонить в банк по номеру горячей линии, указанному на банковской карте либо в договоре.