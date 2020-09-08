В Гурьевском районе в ДТП с автобусом пострадали 6 школьников

В Гурьевском районе в ДТП с автобусом пострадали 6 школьников
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском районе в понедельник днем произошло ДТП, в результате которого пострадали шестеро школьников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в 14 часов 35 минут вблизи дома 7 по переулку Апрелевский в поселке Апрелевка. В направлении поселка Прохоровка двигался автобус марки «ПАЗ» под управлением 66-летнего водителя, который при разъезде с встречным автомобилем не справился с управлением, не учел габариты транспортного средства и совершил съезд с дороги с последующим наездом на придорожное дерево справа по ходу движения. В результате ДТП 6 несовершеннолетних пассажиров автобуса (7, 8,10,10,12 и 15 лет) получили легкие телесные  повреждения. Учащиеся отпущены на амбулаторное лечение.

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