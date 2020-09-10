СК: в Калининграде вышедший из тюрьмы мужчина изнасиловал школьницу

В Калининграде вышедший полгода назад из тюрьмы мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, которая возвращалась домой. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Калининградской области.

Инцидент произошел накануне днем. В районе шиномонтажной мастерской в районе улицы Подполковника Емельянова на подростка напал незнакомый мужчина, несколько раз ударил, сдавил шею руками, после чего изнасиловал девочку, а затем скрылся с места. Людей вблизи не было. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем родителям. Ей своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В районе места совершения преступления полицейские-кинологи нашли спрятавшегося в кустарнике подозреваемого. Его опознала потерпевшая. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

В пресс-службе регионального УМВД уточнили подробности задержания злоумышленника. «После поступления сообщения о совершении в отношении несовершеннолетней особо тяжкого преступления незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наряды патрульно-постовой службы, а также кинологи. Были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого лица. Кинологом ЦКС УМВД старшим лейтенантом полиции Михаилом Лавриненко была применена служебно-розыскная собака для обследования местности. Немецкая овчарка по кличке Интокс взяла след и по тропинке вывела полицейского в поле. В зарослях высокой травы в канаве старший лейтенант Лавриненко обнаружил прячущегося мужчину, похожего по приметам на подозреваемого, который закрывал голову курткой. Рядом с ним лежал велосипед. На место прибыли сотрудники управления уголовного розыска УМВД, которые задержали мужчину и впоследствии установили его причастность к совершению изнасилования несовершеннолетней. Задержанный был передан в Следственный комитет», — рассказала глава пресс-службы Светлана Поставничая.

Следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм.