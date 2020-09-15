Житель области попал под статью за резиновые перчатки и коробку конфет

Житель области попал под статью за резиновые перчатки и коробку конфет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские задержали мужчину, похитившего имущество из ФАПа в одном из посёлков в Гурьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о краже имущества поступило в полицию утром 11 сентября. Установлено, что злоумышленник проник в помещение ФАПа, сломав оконный стеклопакет. Добычей вора стали термоодеяло, резиновые перчатки и коробка конфет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои.

При обыске у фигуранта было обнаружено всё похищенное имущество. Злоумышленник дал признательные показания в совершении преступления.

Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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