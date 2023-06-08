«Не сработали тормоза»: в ГИБДД рассказали, как авто оказалось в яме у Двухъярусного моста (фото)

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В пресс-службе ГИБДД рассказали, из-за чего произошло ДТП рядом с Двухъярусным мостом, в результате которого авто оказалось в котловане, а велосипедистка, попавшая под его колеса, — в больнице с переломами.

«ДТП произошло 7 июня в 18 часов 50 минут, — рассказали в пресс-службе. — По улице Железн­одорожной со стороны улицы Суворова в напр­авлении улицы

Портовой следовал автомобиль „Санг Йонг“ под управлением 64-летнего калининградца. В районе дома № 70А по улице Железнодорожной при движении он не справился с управле­нием автомобиля (с его слов, не сработали тормоза) и допустил съезд вправо, всле­дствие чего совершил наезд на велосипеди­стку 2005 года рождения, проживающую в Балтийске».

Уточняется, что девушка двигалась в попутном направлении. С места происшествия бригадой скорой медицинской помощи она была доста­влена в областную больницу, где ей установлен диагноз «перелом основания черепа, перелом костей таза».

Сам водитель внедорожника также доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина «в районе дома № 57 по улице Железнодорожной увидел внезапно остан­овившийся автомобиль и начал тормозить, но автомобиль не ос­танавливался».

«Я прин­ял вправо на тротуар и увидел впереди следующую по тротуа­ру велосипедистку. После произошло ДТП», — цитируют автомобилиста в пресс-службе.

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