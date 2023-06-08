ГИБДД: провалившийся в котлован автомобиль сбил 18-летнюю велосипедистку

ГИБДД: провалившийся в котлован автомобиль сбил 18-летнюю велосипедистку
Фото: региональное управление ГИБДД
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В Калининграде автомобиль, съехавший в котлован строящимся дублером Двухъярусного моста на ул. Железнодорожной, перед этим сбил велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, в среду, 7 июня, в 18:50 минут со стороны ул. Суворова двигался автомобиль «Санг Йонг», под управлением 64-летнего водителя. В районе д. 70 «А» по ул. Железнодорожной водитель не справился с управлением (с его слов, не сработали тормоза) и съехал вправо, где сбил 18-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения, госпитализирована», — говорится в релизе.

Вечером в среду, 7 июня, случилось ДТП на улице Железнодорожной в Калининграде, рядом со строящимся дублером Двухъярусного моста. Судя по снимкам, опубликованным очевидцами в соцсети, автомобиль пробил строительное ограждение и свалился в котлован.

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