ГИБДД: провалившийся в котлован автомобиль сбил 18-летнюю велосипедистку

В Калининграде автомобиль, съехавший в котлован строящимся дублером Двухъярусного моста на ул. Железнодорожной, перед этим сбил велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.



По данным ведомства, в среду, 7 июня, в 18:50 минут со стороны ул. Суворова двигался автомобиль «Санг Йонг», под управлением 64-летнего водителя. В районе д. 70 «А» по ул. Железнодорожной водитель не справился с управлением (с его слов, не сработали тормоза) и съехал вправо, где сбил 18-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения, госпитализирована», — говорится в релизе.