В Балтийске водитель «Пежо» сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе (видео)

В Балтийске водитель «Пежо» сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ДТП

Вечером в воскресенье, 11 июня, в Балтийске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается на странице областного управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент был зафиксирован в 18:25. По сведениям Госавтоинспекции, по проспекту Ленина двигался автомобиль «Пежо» под управлением 52-летнего мужчины. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 5 водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП жительницу города госпитализировали с телесными повреждениями.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter