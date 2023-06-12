В Балтийске водитель «Пежо» сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе (видео)

Вечером в воскресенье, 11 июня, в Балтийске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается на странице областного управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».



Инцидент был зафиксирован в 18:25. По сведениям Госавтоинспекции, по проспекту Ленина двигался автомобиль «Пежо» под управлением 52-летнего мужчины. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 5 водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП жительницу города госпитализировали с телесными повреждениями.