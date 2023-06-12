В центре Калининграда произошел пожар, очевидцы сообщают о сильном задымлении (фото)

Вечером в понедельник, 12 июня, в Калининграде произошел пожар в районе улицы Озерова. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы. По их словам, в центре города наблюдается сильное задымление. «Над городом смог и стоит запах гари», — рассказал один из собеседников.

На месте работают пожарные и сотрудники других экстренных служб. В пресс-службе областного управления МЧС «Новому Калининграду» подтвердили информацию о возгорании. Подробности в ведомстве пообещали сообщить позднее.

Фото очевидцев