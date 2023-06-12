В центре Калининграда произошел пожар, очевидцы сообщают о сильном задымлении (фото)

На месте работают пожарные и сотрудники других экстренных служб. В пресс-службе областного управления МЧС «Новому Калининграду» подтвердили информацию о возгорании. Подробности в ведомстве пообещали сообщить позднее.
Фото очевидцев
На месте работают пожарные и сотрудники других экстренных служб. В пресс-службе областного управления МЧС «Новому Калининграду» подтвердили информацию о возгорании. Подробности в ведомстве пообещали сообщить позднее.
Фото очевидцев
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter