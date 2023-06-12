УМВД: в центре Калининграда загорелось двухэтажное нежилое здание

УМВД: в центре Калининграда загорелось двухэтажное нежилое здание
Фото очевидца
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Пожар в центре Калининграда произошел на улице Мусоргского, где загорелось двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

«Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд техники к месту возгорания», — отметили в ведомстве. Сотрудники УМВД оцепили территорию. Причины возгорания устанавливаются, уточнили в полиции.

Сообщение о возгорании в центре Калининграда поступило в полицию в 18:40 в понедельник, 12 июня. Очевидцы сообщали «Новому Калининграду» о сильном задымлении.

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