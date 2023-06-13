Во время пожара на «Кварце» в Калининграде эвакуировали 46 человек (фото)

Пожар на заводе «Кварц» в Калининграде удалось потушить только через три с половиной часа после получения сигнала о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.



«В 20.49 пожар был локализован, — сообщала пресс-служба ведомства. — 21:50 — ликвидация открытого горения на «Кварце».

Напомним, что фотографии сильного задымления в районе улицы Генерала Озерова начали появляться в соцсетях в понедельник, 12 июня, в половине восьмого часа вечера. Также на сильный запах гари жаловались пассажиры пригородных электричек, прибывающих на Северный вокзал.

«Горело двухэтажное кирпичное здание довоенной постройки размером 70 на 15 метров, — рассказали в пресс-службе. — Кровля двускатная, из металлопрофиля по деревянной обрешетке со встроенным трехэтажным кирпичным административным зданием размером 15 на 15 метров, кровля плоская рубероид по бетонному основанию. Сгорело чердачное помещение на площади 1300 квадратных метров». Уточняется, что было эвакуировано 46 человек. Пострадавших нет.

«Для ликвидации пожара привлекались подразделения ФПС по 2 рангу, пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, СПСЧ, ПСЧ-1,ПСЧ-3 в составе 47 человек и 13 единиц техники, спасатели ПСО филиал СЗРПСО г. Калининграда в составе 5 человек и 1 единиц техники и спасатели ПСС МКУ „УГОиЧС“ г. Калининграда в составе 5 человек и 1 единицы техники».