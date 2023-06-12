МЧС: на заводе «Кварц» в Калининграде горит кровля на площади 1300 кв. метров (видео)

В центре Калининграда загорелась крыша здания на территории завода «Кварц» на ул. Мусоргского.



«Сообщение о возгорании поступило около часа тому назад. Горит кровля офисного здания на площади около 1300 квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия принимают участие около 50 человек личного состава, задействовано 17 единиц техники. В том числе от МЧС России более 46 человек и 13 единиц техники», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

О пострадавших пока не информации не поступало. Ранее очевидцы сообщали «Новому Калининграду» о сильном задымлении в центре города. Полиция оцепила территорию. Прокуратура проводит проверку.

К 20:49 пожар локализовали.

Фото, видео: управление МЧС по Калининградской области