СМИ: в Калининграде проходит обыск у Соломона Гинзбурга

В Калининграде проходит обыск у экс-депутата областной Думы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.



По данным информагентства, обыски сегодня проходят сразу у нескольких соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (выполняет функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов). «В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга », — уточнил собеседник РИА Новости.

Обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с Пономаревым. Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде, уточнил источник информагентства.

«Новому Калининграду» не удалось дозвониться Соломону Гинзбургу — его мобильный телефон выключен.