СМИ: в Калининграде проходит обыск у Соломона Гинзбурга

СМИ: в Калининграде проходит обыск у Соломона Гинзбурга
Соломон Гинзбург. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Система против политических активистов

В Калининграде проходит обыск у экс-депутата областной Думы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, обыски сегодня проходят сразу у нескольких соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (выполняет функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов). «В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга », — уточнил собеседник РИА Новости.

Обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с Пономаревым. Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде, уточнил источник информагентства.

«Новому Калининграду» не удалось дозвониться Соломону Гинзбургу — его мобильный телефон выключен.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter