«Я свои взгляды не поменяю»: Гинзбург рассказал об обысках и допросе в Центре «Э»

В Калининграде прошли обыски дома и на даче у экс-депутата областной Думы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга.



Как рассказал «Новому Калининграду» Гинзбург, следственные действия были связаны с преследованием экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (выполняет функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Поступила, видимо, жалоба, что я являюсь проводником интересов Пономарева не только в Калининграде, но и за пределами страны, относительно его пропаганды, терроризма и так далее. Якобы я являюсь агентом информационных и чуть ли не вооруженных интересов здесь. Как я понял, жалоба пришла из Калининграда. Я так понимаю, что это месть за критику местной власти и месть за мои судебные процессы», — предположил Гинзбург.

По его словам, во время обысков силовики изъяли все мобильные телефоны и оргтехнику, принадлежащие ему и родственникам, а также врученные ему награды и справку о сдаче огнестрельного оружия в Росгвардию. «К сожалению, я не смог вчера принять экзамены у моих студентов — я даже не смог предупредить, что я не приду. Все дома наизнанку вывернуто. Но у меня нет претензий к этим людям — они выполняли приказ. И омоновцы, и следователи вели себя вежливо», — говорит Гинзбург.

Следственные действия начались в шесть утра началась и продолжалось порядка 13-14 часов. Гинзбурга отвезли в Центр «Э» (Центр по противодействию экстремизму при УМВД по Калининградской области) на допрос — выяснилось, что он проходит в статусе свидетеля по уголовному делу из-за фейков об армии РФ в отношении Ильи Пономарева. Его отпустили домой около 19:30. Подписку о невыезде и о неразглашении с него не брали.

«Я честно ответил на вопросы относительно моей связи с Пономаревым, которой вообще нет. Я видел Илью 30 января 2014 года, когда делал в Москве доклад о внешней политике, а он тогда был депутатом Госдумы. Переписки никакой у меня с ним не было. Я не являюсь участником НПО „Съезд народных депутатов“ (внесен Минюстом в реестр нежелательных организаций в РФ). В зарубежных мероприятиях я участия не принимаю — это моя принципиальная позиция. Я достаточно пожил и понимаю, что, чтобы изменить ситуацию, нужно находиться здесь, как бы это тяжело ни было, — подчеркнул Гинзбург. — Это была просто акция устрашения. Но я им так и сказал, что я свои взгляды не поменяю и не буду закрывать глаза на то, что творит местная власть. И пока я еще член Общественной палаты, я буду активно стараться выполнять свой долг, несмотря ни на какие обстоятельства».

Во вторник, 13 июня, силовики пришли с обысками квартир муниципальных депутатов, сотрудничавших с Ильей Пономаревым. Следственные действия проходили в Москве, Подмосковье и Калининграде. В частности, обыск проводили у экс-депутата областной Думы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга.