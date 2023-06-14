На Южном обходе Калининграда произошло тройное ДТП с пострадавшим (фото)

На Южном обходе Калининграда произошло тройное ДТП с пострадавшим (фото)
Фото ГИБДД
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Во вторник, 13 июня, на Южном обходе Калининграда произошло тройное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария случилась в 17 часов 20 минут. Со стороны ул. Емельянова в направлении Московского пр-та двигался «Хундай», под управлением 42-летнего водителя, который в районе 2 км 300 м по Южному обходу при движении в среднем ряду столкнулся с двигавшимся попутно спереди автомобилем марки «Рено» под управлением 68-летней женщины. После столкновения она продолжила перестроение из среднего ряда в левый и допустила столкновение с двигавшимся попутно в левом ряду автомобилем марки «Мазда». В результате ДТП водитель «Рено» получила телесные повреждения.

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