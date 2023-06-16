Подождала и поехала: на проспекте Мира «Мицубиси» сбил 13-летнюю девочку на велосипеде (видео)

Днем в пятницу, 16 июня, в Калининграде под колеса попала 13-летняя велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД в соцсетях.



ДТП случилось в 12:05 на проспекте Мира, 101. Автомобиль «Мицубиси» под управлением 28-летнего водителя при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку, пересекающую проезжую часть по «зебре» на велосипеде. Подросток получила травмы.

Обстоятельства произошедшего помогла установить видеокамера «Безопасного города». На записи видно, что девочка ждала возможности пересечь дорогу, потом, когда автомобили на ближайших полосах остановились, поехала. Однако в это время по крайней полосе двигался «Мицубиси», водитель которого не мог видеть велосипедистку и не успел среагировать.

В ГИБДД напоминают, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Для того, чтобы попасть на другую сторону улицы, необходимо спешиться и перейти по пешеходному переходу пешком, ведя велосипед рядом.