На Балтийской косе утонула 29-летняя девушка

На Балтийской косе утонула 29-летняя жительница Светлого. Она купалась в восьми километрах от спасательного поста. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, это произошло вечером в субботу, 24 июня. Причины происшествия выясняются.
На Балтийской косе утонула 29-летняя жительница Светлого. Она купалась в восьми километрах от спасательного поста. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, это произошло вечером в субботу, 24 июня. Причины происшествия выясняются.
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