Электричка сбила насмерть 63-летнего калининградца, переходившего пути в наушниках

На железнодорожном переходе Светлогорск-Калининград-Северный погиб калининградец, которого сбил жлектропоезд. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Установлено, что 63-летний житель города Калининграда в дневное время суток переходил железнодорожные пути в больницу наушниках по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся подвижным составом.

Машинист подавал звуковые сигналы, но пешеход не реагировал. Применялся режим экстренного торможения, однако предотвратить наезд не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в субботу произошло еще одно ЧП на железной дороге: в Пионерском электропоезд задел по касательной 85-летнюю женщину, которая вышла на ж/д переезд на «красный» перед приближающейся электричкой.