СК: двое гостей забили до смерти жителя Ладушкина и спрятали тело в выгребной яме

Двое жителей Ладушкина подозреваются в избиении до смерти своего знакомого. В отношении 46-летнего и 38-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 30 июня подозреваемые гостили у 69-летнего жителя Ладушкина, распивая спиртное. В процессе застолья между его участниками возник конфликт, в ходе которого гости нанесли множественные удары руками и ногами хозяину жилища. От полученных травм мужчина умер спустя непродолжительное время. Подозреваемые перенесли тело пенсионера во двор дома и спрятали в выгребной яме. Погибшего наутро обнаружили его дочери, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Личности подозреваемых в кратчайшие сроки установлены следователями регионального управления Следственного комитета совместно с оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Багратионовский».

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены. Оба дали признательные показания. Следствие намерено в ближайшее время предъявить подозреваемым обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.