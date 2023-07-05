В Светлом суд отправил на 10 лет в колонию капитана судна, убившего вахтенного помощника

В Светлом суд отправил на 10 лет в колонию капитана судна, убившего вахтенного помощника
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Светлом вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном на рыболовецком судне. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что утром 11 февраля в каюте судна, отшвартованного к причалу в Светлом и готовящегося к выходу в рейс для лова рыбы, капитан траулера поссорился с вахтенным помощником и ударил его в спину кухонным ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в совершенном преступлении. Его действия судом квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, частичное добровольное возмещение морального вреда, наличие заболеваний. Отягчающим обстоятельством суд счел совершение преступления в состоянии опьянения.

Приговором Светловского городского суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter