В Светлом суд отправил на 10 лет в колонию капитана судна, убившего вахтенного помощника

В Светлом вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном на рыболовецком судне. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что утром 11 февраля в каюте судна, отшвартованного к причалу в Светлом и готовящегося к выходу в рейс для лова рыбы, капитан траулера поссорился с вахтенным помощником и ударил его в спину кухонным ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в совершенном преступлении. Его действия судом квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, частичное добровольное возмещение морального вреда, наличие заболеваний. Отягчающим обстоятельством суд счел совершение преступления в состоянии опьянения.

Приговором Светловского городского суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.