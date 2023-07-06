В Славском округе хозяин быка, напавшего на человека, предстанет перед судом

В Славском округе в суд направлено уголовное дело в отношении владельца быка, от нападения которого погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, 20 сентября 2022 года в поселке Охотное Славского округа 51-летний мужчина повел быка на неогороженное пастбище. Он вбил в землю кол и прикрепил к нему металлическую цепь, намотанную на рога животного.
«При этом мужчина понимал, что бык является источником повышенной опасности и удерживающее устройство не соразмерно его массе и силе», — рассказали в ведомстве.
Через некоторое время оставленное без присмотра животное сорвалось с привязи и напало на 54-летнего местного жителя. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, мужчина вечером пришел на поле забирать корову, в это время на него напал бык, который пасся неподалеку. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
«В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены переломы ребер и рана в области головы», — уточнили в СУ СКР.
В отношении владельца быка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Материалы направили в Славский районный суд для рассмотрения по существу.Как писал «Новый Калининград», в сентябре 2022 года вблизи поселка Охотное на поле 54-летний мужчина скончался в результате нападения быка.