Житель Светлого осужден за сексуальное насилие над 12-летней падчерицей с отклонениями в развитии

Житель Светлого признан судом виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 12-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года мужчина, пользуясь тем, что в силу возраста и интеллектуального отклонения дочь его сожительницы не может оказать должного сопротивления, дома систематически совершал в отношении ребенка действия сексуального характера.

Вину в совершении указанного преступления фигурант признал в полном объеме. «Следователям собрана убедительная доказательная база, включающая показания свидетелей, заключения судебно-медицинских, психолого-психиатрических судебных экспертиз, протоколы иных следственных действий, полностью изобличающих мужчину в содеянном», — уточняется в релизе.

Светловский городской суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на 1,5 года после отбытия основного наказания. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 300 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Неманского округа осужден за изнасилование 14-летней падчерицы. Ему назначили наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии и ограничения свободы на 1 год после отбытия основного наказания. Также суд постановил взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу девушки в размере 300 тыс. рублей.

