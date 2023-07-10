УМВД: 18-летний советчанин подрабатывал курьером у мошенников, обирая пенсионеров (видео)

В Советске полицейские задержали местного жителя, который работал на телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию за помощью обратились три советчанки в возрасте 76, 83 и 84 лет. Заявительницы сообщили, что неизвестный путем обмана похитил у них сбережения. Общая сумма ущерба составила 200 000 рублей.

Полицейские выяснили, что все преступления совершены по одной схеме. Потерпевшим звонил незнакомец, которой представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, будто их внучки совершили ДТП с пострадавшими и теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности. Звонивший предлагал «замять дело», возместив потерпевшим причиненный ущерб. Денежные средства у пенсионерок забирал курьер.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, приезжавшего к пожилым людям за деньгами. Им оказался 18-летний местный житель. Он полностью признал свою вину и пояснил, что нашел в сети Интернет предложение незаконного заработка и согласился быть курьером. Полученные от потерпевших денежные средства злоумышленник переводил организатору противоправной схемы, оставляя в качестве вознаграждения процент от суммы перечисления.

В отношении подозреваемого возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5лет лишения свободы.