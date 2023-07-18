Власти: движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Движение запустили по крайней правой полосе направления «Тамань-Керчь». Перед этим была проведена предварительная диагностика «конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», отметил заместитель главы правительства России. Перед тем, как принять решение об открытии движения, пролет дополнительно испытали.

Накануне мост был подорван в результате атаки дронов, поврежден один из пролетов. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь находится в больнице с ранениями.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter