Власти: движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Движение запустили по крайней правой полосе направления «Тамань-Керчь». Перед этим была проведена предварительная диагностика «конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», отметил заместитель главы правительства России. Перед тем, как принять решение об открытии движения, пролет дополнительно испытали.