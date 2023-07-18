5 машин, 2 пролета ограждения, столб: полиция уточнила подробности массового ДТП на Невского

5 машин, 2 пролета ограждения, столб: полиция уточнила подробности массового ДТП на Невского
Фото пресс-службы регионального УМВД
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Массовое ДТП с участием сразу пяти машин, которое случилось в Калининграде 14 июля на улице А. Невского, спровоцировал нетрезвый водитель «Мерседеса». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 22:30. Водитель 1971 г.р. двигался на «Мерседесе» со стороны пл. Василевского в направлении ул. Куйбышева. Из-за несоблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства он допустил столкновение с «Фольксвагеном», после чего от удара его отбросило на «Киа», который, в свою очередь, столкнулся с еще одним «Фольксвагеном» и «Рено». В результате столкновения были повреждены два пролета металлического ограждения и один столб. Кроме того, за медицинской помощью обратились 2 человека: сам виновник ДТП и водитель «Фольксвагена Поло».

В отношении спровоцировавшего ДТП автомобилиста составлены административные протоколы сразу по трем статьям: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По факту причинения телесных повреждений в отношении виновника ДТП проводится проверка. После установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего будет принято процессуальное решение.

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