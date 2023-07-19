Умерла в больнице: возбуждено дело против водителя, сбившего школьницу под Гурьевском

Умерла в больнице: возбуждено дело против водителя, сбившего школьницу под Гурьевском
Фото пресс-службы регионального УМВД
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В Гурьевске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего на автомобиле 13-летнюю девочку, которая позже умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной информации, 5 июля в 16:45 по автодороге «Калининград-Мамоново» двигался 54-летний водитель «Мерседеса». На 9 км в Гурьевском районе он совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами была госпитализирована в отделение реанимации, где впоследствии скончалась, не приходя в сознание.

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