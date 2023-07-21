Следствие настаивает на заключении под стражу Стрелкова, задержанного за призывы к экстремизму

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Гиркину (Стрелкову). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службе суда, который рассмотрит обращение.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гиркина поступил в суд», — сообщили агентству в суде в пятницу.

Как следует из картотеки, речь идет об уголовном деле о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), информацию подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета провели обыск.