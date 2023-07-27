Суд поддержал требование Росприроднадзора взыскать 1,8 млн рублей за ущерб Балтийскому морю

Суд поддержал требование Росприроднадзора взыскать 1,8 млн рублей за ущерб Балтийскому морю
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
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Арбитражный суд Калининградской области поддержал иск Северо-Западного управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «Балтвода» из Балтийска более 1,8 млн рублей за ущерб, причиненный Балтийскому морю. Компания сбрасывала в него недостаточно очищенные стоки. Об этом сообщила пресс-служба Северо-западного управления Росприроднадзора в своем телеграм-канале.

Сама компания в добровольном порядке возместить ущерб отказалась и, более того, не была согласна с иском о принудительном взыскании денежных средств. МУП «Балтвода» пыталось доказать необоснованность произведенных Управлением расчетов, а также просило суд назначить экспертизу на проведенные ранее лабораторные исследования.

Суд рассмотрел доводы сторон и решил, что основания для сомнений в верности проведенных управлением расчетов отсутствуют. Также он постановил взыскать с МУП «Балтвода» 1 млн 868 тысяч рублей за вред, причиненный Балтийскому морю.

«В стоках, сбрасываемых в море, выявлены превышения по сухому остатку, хлорид-ионам, биологическому потреблению кислорода (БПК5), нитрат-ионам, фосфат-ионам (по фосфору). Также зафиксированы жиры, которые запрещены к сбросу», — сообщал Росприроднадзор в сентябре прошлого года.

По информации ведомства, ранее «Балтвода» была оштрафована за несоблюдение требований к охране водных ресурсов.

«Новый Калининград» обратился в администрацию города Балтийска за комментарием.

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