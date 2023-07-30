В Гжехотках при пересечении польско-российской границы задержали двух мужчин с поддельными документами

Все новости по теме: Граница

В Гжехотках задержали двух мужчин с поддельными документами, которые пытались пересечь границу с Россией. Об этом сообщает пограничная служба Варминьско-Мазурского воеводства.

Сначала был остановлен 40-летний Гражданин Молдовы. Мужчина предъявил при прохождении погранконтроля поддельный польский вид на жительство. Далее в ходе проверки его личности сотрудники пограничной службы установили, что у путешественника было поддельные свидетельство о регистрации для временного пребывания в Польше, уведомление о номере PESEL (аналог российского ИНН) и разрешении на временное пребывание. Через два дня был задержан 44-летний литовец. У мужчины были поддельные литовские и российские водительские права.

Молдаванина оштрафовали на 1500 злотых и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на год. Гражданина Литвы еще ждет суд.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter