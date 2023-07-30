В Гжехотках при пересечении польско-российской границы задержали двух мужчин с поддельными документами

В Гжехотках задержали двух мужчин с поддельными документами, которые пытались пересечь границу с Россией. Об этом сообщает пограничная служба Варминьско-Мазурского воеводства.



Сначала был остановлен 40-летний Гражданин Молдовы. Мужчина предъявил при прохождении погранконтроля поддельный польский вид на жительство. Далее в ходе проверки его личности сотрудники пограничной службы установили, что у путешественника было поддельные свидетельство о регистрации для временного пребывания в Польше, уведомление о номере PESEL (аналог российского ИНН) и разрешении на временное пребывание. Через два дня был задержан 44-летний литовец. У мужчины были поддельные литовские и российские водительские права.

Молдаванина оштрафовали на 1500 злотых и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на год. Гражданина Литвы еще ждет суд.