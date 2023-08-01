«Москва-Сити» во второй раз атаковали беспилотники

Деловой центр «Москва-Сити» в ночь на 1 августа снова атаковали беспилотники-камикадзе. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, до высотки долетел один БПЛА, а еще несколько были сбиты при попытке пролета в Москву.



«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз, — пояснил Собянин. — Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия».

В Минобороны России сообщили, что атака была совершена «беспилотными летательными аппаратами киевского режима».

«Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, — уточнили в военном ведомстве. — Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».