В Калининграде задержанный за взятку «народный участковый» обжаловал свой арест

Задержанный по подозрению. в получении взятки победитель всероссийского конкурса «Народный участковый-2016» Виталий Тохтамыш из Калининграда обжаловал свое помещение в СИЗО. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



По данным ведомства, апелляционная жалоба на избранную экс-полицейскому меру пресечения поступила в Ленинградский районный суд в четверг, 10 августа. Дата рассмотрения пока не назначена.

1 августа стало, что в отношении начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, утром 26 июля в поселке Янтарный полицейский через посредника получил от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря в Балтийском море, взятку в размере 2 тыс. долларов США. Решение о возбуждении дела принято на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ и службой собственной безопасности областного УМВД.

Как стало известно «Новому Калининграду», задержанный полицейский — победитель всероссийского конкурса «Народный участковый-2016» Виталий Тохтамыш. На момент участия в ведомственном конкурсе в 2016 году Тохтамыш, который год назад уже становился «народным участковым» в региональном этапе, носил звание старшего лейтенанта и служил в отделе полиции № 2 по Калининграду.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, сейчас Тохтамыш отстранен от исполнения обязанностей, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел.

Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Виталия Тохтамыша водворили в следственный изолятор до 30 сентября 2023 года.