В Пионерском после земляных работ треснул и деформировался жилой дом (фото)

В Пионерском вечером в пятницу, 11 августа, произошло ЧП после земляных работ на ул. Вокзальной. Двухэтажный дом, в которой проживает многодетная семья и находятся помещения музыкальной школы, треснул и покосился, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.

Он предоставил фото, из которых видно, что у дома перекошена внешняя несущая стена, по фасаду проходят глубокие трещины. Также деформированы кровля и часть оконных проемов.

Как отметил очевидец, днем рядом с домом проводили земляные работы с помощью экскаватора, по периметру у фундамента вырыли траншею.

По словам собеседника, в настоящее время на месте находятся сотрудники МЧС и руководство городского округа, жильцов дома (это многодетная семья с 12 приемными детьми) эвакуировали.