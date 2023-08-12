В Пионерском обследуют дом, треснувший из-за проведения земляных работ (фото)

В Пионерском обследуют дом, треснувший из-за проведения земляных работ (фото)
Фото со страницы «ВКонтакте» Пионерского городского округа
Продолжение: СК проводит проверку по факту повреждения жилого дома после земляных работ в Пионерском
Все новости по теме: Безопасность

В Пионерском специальная комиссия обследует на предмет дальнейшей эксплуатации здание, треснувшее из-за проведения земляных работ. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице «ВКонтакте».

«11 августа в 23.15 поступила информация о том, что в доме номер 12 на улице Вокзальная появились трещины на фасаде. <...> Из-за угрозы обрушения элементов двухэтажного здания было принято решение об эвакуации людей. В здании 1953 года постройки располагается МБУ дополнительного образования детей „Детская школа искусств имени С. С. Прокофьева“, в жилой части — проживает приемная семья. Администрация округа разместила семью в место временного пребывания. Двое взрослых и 18 детей обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости», — уточняет администрация Пионерского.

Также уточняется, что рядом с треснувшим зданием проводились земляные работы. Погибших пострадавших нет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter