В Пионерском обследуют дом, треснувший из-за проведения земляных работ (фото)

В Пионерском специальная комиссия обследует на предмет дальнейшей эксплуатации здание, треснувшее из-за проведения земляных работ. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице «ВКонтакте».

«11 августа в 23.15 поступила информация о том, что в доме номер 12 на улице Вокзальная появились трещины на фасаде. <...> Из-за угрозы обрушения элементов двухэтажного здания было принято решение об эвакуации людей. В здании 1953 года постройки располагается МБУ дополнительного образования детей „Детская школа искусств имени С. С. Прокофьева“, в жилой части — проживает приемная семья. Администрация округа разместила семью в место временного пребывания. Двое взрослых и 18 детей обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости», — уточняет администрация Пионерского.

Также уточняется, что рядом с треснувшим зданием проводились земляные работы. Погибших пострадавших нет.