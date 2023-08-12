Экипаж погиб: Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-30 в Калининградской области

Истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности в Калининградской области. Экипаж погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что полет выполнялся без боекомплекта. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

Напомним, ранее источник в оперативных службах региона сообщил «Новому Калининграду», что под Черняховском в поле упал самолет, на место ЧП выехали сотрудники МЧС и другие оперативные службы. «От самолета осталась груда металла», — рассказал очевидец.