На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В среду, 23 августа, в Тверской области упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. «На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По данным МСЧ РФ, все находившиеся на борту погибли. Проводятся поисковые работы. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров разбившегося самолета значится имя Евгения Пригожина.

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