Росавиация: в списке пассажиров разбившегося под Тверью самолета значится имя Евгения Пригожина

В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

В среду, 23 августа, в Тверской области упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. «На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы», — отмечается в телеграм-канале МЧС России.

Напомним, 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. В соцсетях частной военной компании были опубликованы голосовые сообщения с обвинениями в адрес Минобороны. ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК «Вагнер» «не соответствуют действительности и являются информационной провокацией». Дело против Евгения Пригодина прекратили 27 июня. Как сообщала ФСБ, в рамках расследования установили, что участники 24 июня прекратили преступные действия. После попытки мятежа в России часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию.