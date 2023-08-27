СК: установлены личности всех пассажиров разбившегося под Тверью самолёта

Личности всех пассажиров разбившегося в Тверской области самолета установлены, сообщает Следственный комитет РФ.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится на сайте ведомства.

23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. Все они погибли. В списке пассажиров значились имена основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина.

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