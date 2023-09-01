В Калининграде заключили под стражу обвиняемого в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке

Гражданина Узбекистана, обвиняемого в сексуальных домогательствах в отношении 11-летней девочки, заключили под стражу. Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщается в Telegram-канале регионального управления СКР. «Фигурант водворен в следственный изолятор до 30 октября 2023 года», — отметили в ведомстве.



О задержании 58-летнего гражданина Узбекистана стало известно накануне. По данным правоохранителей, 28 августа на набережной Нижнего озера подозреваемый, «воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. После задержания ему было предъявлено обвинение.