В Калининграде 58-летнего мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

В Калининграде 58-летнего мужчину (гражданина Узбекистана) обвиняют в сексуальном преступлении против 11-летней девочки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по калининградской области, 28 августа этого года на набережной Нижнего озера подозреваемый, «воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера».



«Личность фигуранта оперативно установлена сотрудниками правоохранительных органов, — уточняет пресс-служба ведомства. — В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу».

По факту преступления заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).