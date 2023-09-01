Обвиняемого в похищении 16-летней девушки в регионе заключили под стражу

Гражданина Узбекистана, обвиняемого в похищении 16-летней девушки в Калининградской области, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.



22-летний мужчина будет находиться под стражей до 31 октября. Его обвиняют в похищении несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый, находясь у автобусной остановки одной из улиц поселка Комсомольск Гвардейского округа, с применением насилия похитил 16-летнюю девушку. Он нанес ей несколько ударов руками и деревянной палкой по телу, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера и затащил ее в комнату, находящуюся в доме неподалеку. Там он связал жертву и незаконно удерживал.

Затем, угрожая девушке ножом, мужчина посадил ее в автомобиль и увез в аэропорт, чтобы улететь вместе с ней в одну из среднеазиатских республик. «Потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем. Мать девушки незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери», — сообщали ранее в региональном управлении СКР.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в зале ожидания аэропорта. Девушка была доставлена в больницу.