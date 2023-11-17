Полиция: предварительно — врезавшемуся в остановку водителю резко стало плохо

Продолжение: По факту ДТП с въехавшей в остановку «БМВ» возбудили уголовное дело (видео)
Все новости по теме: ДТП

Полиция установила личность водителя «БМВ», врезавшейся днем в пятницу, 16 ноября, в автобусную остановку на перекрестке улиц Киевской и Инженерной. Об этом сообщают пресс-службы силовых ведомств.

Водителю 55 лет. Отмечается, что он врезался в остановку на полной скорости. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья автомобилиста, сообщает областная полиция.

Как уточняют в УМВД, погибшей девочке было 7 лет. Также пострадали трое взрослых. Им оказывают необходимую помощь медики.

Начальник региональной ГИБДД Геннадий Бубеннов сообщил, что среди пострадавших — дедушка погибшей девочки, он госпитализирован. Водитель также находится в больнице с травмами.

Полиция на месте проводит проверку, там же находятся сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в УМВД.

Фото, видео: пресс-служба областной прокуратуры

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter