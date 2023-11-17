Полиция: предварительно — врезавшемуся в остановку водителю резко стало плохо

Полиция установила личность водителя «БМВ», врезавшейся днем в пятницу, 16 ноября, в автобусную остановку на перекрестке улиц Киевской и Инженерной. Об этом сообщают пресс-службы силовых ведомств.

Водителю 55 лет. Отмечается, что он врезался в остановку на полной скорости. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья автомобилиста, сообщает областная полиция.

Как уточняют в УМВД, погибшей девочке было 7 лет. Также пострадали трое взрослых. Им оказывают необходимую помощь медики.

Начальник региональной ГИБДД Геннадий Бубеннов сообщил, что среди пострадавших — дедушка погибшей девочки, он госпитализирован. Водитель также находится в больнице с травмами.

Полиция на месте проводит проверку, там же находятся сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в УМВД.



Фото, видео: пресс-служба областной прокуратуры