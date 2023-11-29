В районе Знаменска автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками (фото)

В районе Знаменска автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками (фото)
Фото пресс-службы МЧС
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На трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В автобусе ехало 39 детей, школьники следовали на экскурсию. По предварительным данным никто из детей не пострадал. Тем не менее в результате столкновения травмы получили 3 человека.

«К месту аварии оперативно прибыли огнеборцы четырнадцатой пожарно-спасательной части. Пожарные отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание повреждённых автомобилей. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия», — отметили в МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, «на резервном автобусе пассажиры направлены по маршруту следования».

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