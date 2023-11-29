ГИБДД: ДТП под Знаменском спровоцировал водитель автобуса, перевозившего детей (видео)

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Аварию под Знаменском, в результате которой пострадали три человека, спровоцировал водитель экскурсионного автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

По предварительным данным, в среду около 17:00 на автодороге А229 49 км + 100 м водитель экскурсионного автобуса «Неоплан», перевозивший 29 детей, неправильно выбрал скоростной режим, не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», который буксировал «Audi», уточнили в ГИБДД.

Находившиеся в автобусе дети в результате ДТП не пострадали. Им было предоставлено другое транспортное средство для дальнейшего передвижения.

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