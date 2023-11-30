СК проводит проверку после ДТП, совершенного водителем автобуса, перевозившего детей

Региональный Следственный комитет проводит процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после ДТП с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в среду, 29 ноября, в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге «Калининград — Черняховск — Нестеров» на территории Гвардейского района водитель пассажирского автобуса «Неоплан», который вез детей с экскурсии, допустил столкновение с легковым автомобилем «Мерседес», буксировавшим «Ауди». В автобусе находились 29 детей, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из них не пострадал.

По указанию руководителя регионального СК Дмитрия Бочарова для проверки сведений об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.