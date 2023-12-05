Под Гвардейском два рыбака провалились под лед, один из них погиб

Под Гвардейском два рыбака провалились под лед, один из них погиб
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
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Во вторник, 5 декабря, в Гвардейском районе произошел несчастный случай с двумя рыбаками. Мужчины провалились под лед, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, утром очевидцы сообщили по телефону «112» о том, что у поселка Островское Гвардейского муниципального округа на озере Воронье провалились под лед два человека. До прибытия экстренных служб очевидцы при помощи веревки пытались вытащить пострадавших.

Приехавшие на вызов спасатели в гидрокостюмах смогли извлечь рыбаков из полыньи, затем с помощью носилок и трехколенной лестницы их эвакуировали на берег и передали бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии. К сожалению, один из спасенных вскоре скончался. В спасательной операции были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, накануне в Калининграде на Верхнем озере мужчина провалился под лёд, его удалось спасти благодаря оперативно подоспевшим инспекторам центра ГИМС. Главное управление МЧС России по Калининградской области в очередной раз напоминает о том, что выход на неокрепший лёд опасен для жизни.


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